Si ferma con l'auto, ladra gli strappa dal polso il Rolex da 7mila euro

Era al volante della sua auto, finestrino aperto, con il braccio sinistro appoggiato al finetrino. Improvvisamente è stato costretto a fermarsi e una donna gli si è avvicinata e gli ha strappato dal polso il suo prezioso orologio Rolex, del valore di circa 7mila euro. L'episodio, purtroppo sempre più diffuso nella Marca, è avvenuto giovedì alle 17 circa a San Biagio di Callalta in via della Repubblica. Vittima della ladra manolesta un pensionato di 79 anni che non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'episodio.

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per tentato furto due donne romene di 20 e 24 anni, entrambe con precedenti. Le straniere, il 23 giugno scorso a Cordignano, tentarono di derubate ad un pensionato di 85 anni, di Godega, il prezioso Rolex che teneva al polso. Il furto però non andò a buon fine.