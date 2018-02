Ladri assaltano la tabaccheria, razzia di "gratta e vinci" e tabacchi

SAN BIAGIO DI CALLALTA Tutti i pacchi di "gratta e vinci" esposti e presenti in negozio e varie stecche di sigarette. Ammonta ad alcune migliaia di euro il bottino di un furto messo a segno la scorsa notte, alle 3.10 circa, alla tabaccheria-cartoleria di proprietà di Orietta Brunello, in via Postumia centro a San Biagio di Callalta. Ad agire due giovani, vestiti con abiti scuri: i malviventi hanno tranciato il lucchetto della saracinesca e, incuranti dell'allarme entrato in azione, si sono introdotti all'interno facendo razzia di tagliandi della lotteria istantanea e di sigarette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

"Hanno fatto suonare l'allarme dopo aver tranciato il lucchetto, si sono addirittura portati via la catena -spiega la tabaccaia a Trevisotoday- hanno preso tutti i gratta e vinci: evidentemente era il loro obiettivo. Qua in Italia abbiamo tutte le regole sbagliate: siamo noi a dover avere paura, non loro. Non è la prima volta che vengono i ladri: l'ultima volta si sono presi le slot machine".