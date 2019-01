Auto rubata data alla fiamme, indagano i carabinieri

Una Audi S3 di proprietà di un 45enne padovano, rubata lo scorso 14 gennaio in località Boara Pisani (Padova), è stata ritrovata, semidistrutta da un incendio, nella serata di giovedì a San Biagio di Callalta, in un terreno agricolo di via Bosco. L'allarme è scattato poco dopo le 20.40 quando alcuni residenti, vedendo il bagliore delle fiamme, hanno allertato sia i vigili del fuoco che i carabinieri. Il mezzo, ridotto ad una carcassa, potrebbe essere stato utilizzato nelle scorse settimane per mettere a segno furti o rapine sia nella Marca che in altre località tra Veneto e Friuli. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di San Biagio di Callalta.