San Fior, al via il controllo del vicinato per fronteggiare furti, truffe e spaccio

Sono ottanta i sanfioresi che si sono riuniti per attivare le buone pratiche di vicinato e segnalare in appositi gruppi WhatsApp, anomalie, presenze indesiderate e auto sospette in tutto il paese. Molte altre persone hanno già comunicato nelle scorse ore la volontà di aderire al progetto, per cercare di contrastare sempre più i furti in abitazione, le truffe e lo spaccio. D’ora in avanti insomma i malintenzionati dovranno fare i conti con il controllo attivo del vicinato dei residenti che attraverso un semplice messaggio di allarme, attiveranno le verifiche immediate della polizia locale la quale controllerà le segnalazioni e contatterà immediatamente carabinieri e polizia. Il progetto del Controllo del Vicinato nato circa quattro anni fa in via sperimentale nel comune di Povegliano ha prodotto sin da subito risultati positivi in termini di repressione truffe e furti. Solo un colpo in abitazione è stato infatti registrato a Povegliano da quando è attivo il progetto.

«Cercheremo di fare meglio»: ha detto martedì sera il Sindaco di San Fior, Giuseppe Maset, che assieme all’assessore alla Polizia Locale Luigi Tonetto ha voluto l’attivazione del nuovo sistema di controllo del territorio. Sono attualmente più di 45 su 95 i comuni della provincia aderenti al Controllo di Vicinato. Martedì sera per inaugurare il progetto di San Fior c’erano, oltre al comandante della Polizia Locale Stefania Cecchetto, il dirigente del commissariato di Conegliano Vincenzo Zonno e il Cap. Fabio di Rezze, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Conegliano. Con l’occasione sono state presentate anche le ‘sentinelle’ che modereranno le segnalazioni sui tre gruppi Whatsapp, uno per ogni frazione. Chiunque, residente a San Fior, potrà far parte del controllo attivo del territorio chiedendo alla Polizia Locale l’inserimento nei gruppi WhatsApp.