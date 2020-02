Incendio mentre ripulisce armi, la Procura di Treviso apre un'indagine

La Procura di Treviso ha deciso di indagare sull'incendio avvenuto lunedì pomeriggio a San Fior, in via San Macario dei Palù. Il pubblico ministero Valeria Peruzzo ha infatti aperto un fascicolo per incendio. Al momento non ci sarebbero persone indagate. Le fiamme hanno interessato il magazzino, adibito a laboratorio, attiguo ad una vecchia casa colonica di tre piani, di fronte all'osteria "La Camillotta". Il proprietario dell'abitazione, un 27enne, C.N., di professione perito balistico, ha riportato ustioni alle mani, fortunatamente non gravi, nel tentativo di spegnere le fiamme ed è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. L'incendio è divampato mentre l'uomo stava pulendo, utilizzando della benzina, alcune armi presenti nel laboratorio. Si tratta di un'attività regolarmente autorizzata. Non ancora chiare le cause delle fiamme, precedute da alcune piccole esplosioni che sono state distintamente udite dai residenti della zona.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118, oltre ai carabinieri e agli agenti del Commissariato di Conegliano. C'era inizialmente forte apprensione da parte dei soccorritori per la presenza in casa di materiale esplodente, pare della polvere pirica, comunque regolarmente autorizzata. Per questo motivo, precauzionalmente, il traffico lungo via Palù è stato interdetto alla circolazione per alcune ore.