San Pietro di Feletto: col nuovo bilancio ecco la manutenzione di cimitero e strade

SAN PIETRO DI FELETTO Lunedì 31 luglio, il Consiglio comunale di San Pietro di Feletto ha approvato l'assestamento generale al bilancio di previsione 2017/2019. Gli aggiustamenti si sono resi necessari per finanziare nuove esigenze di spesa rilevate dai responsabili degli Uffici per la parte di gestione ordinaria e per finanziare nuovi investimenti anche a fronte di nuove entrate non prevedibili in sede di iniziale programmazione.

Tra le nuove entrate recepite con l’assestamento, da segnalare l’incremento del dividendo straordinario di Asco Holding per 8 mila 800 euro rispetto alla previsione iniziale e il rimborso spese da parte di una ditta lottizzante per interventi urgenti di manutenzione ordinaria strade del valore di 11 mila 792 euro. Le nuove entrate saranno investite, tra gli altri interventi, in manutenzione ordinaria della viabilità (per 5mila euro), in manutenzione straordinaria delle strade per € 8.000, in manutenzione straordinaria del campo sportivo di Rua (per 12 mila euro) e manutenzione straordinaria del cimitero di Rua con la realizzazione del nuovo cancello elettrico e opere minori di completamento dell'intervento in corso (12 mila euro).

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato anche la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. «La salvaguardia degli equilibri di bilancio è una valutazione tecnica che chiediamo agli uffici di fare, come legge impone, entro il 31 luglio al fine di assicurare sia la regolare gestione sia di verificare lo stato di avanzamento del programma amministrativo - spiega il sindaco Loris Dalto - Dalla verifica non sono emerse criticità tali da richiedere interventi correttivi anzi si è potuto verificare il buon andamento del programma degli investimenti che risultano già tutti finanziati e in corso di realizzazione».