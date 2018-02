San Vendemiano, rogo devasta decine di balle di fieno

SAN VENDEMIANO Sono in corso indagini per chiarire le cause di uno spaventoso incendio che nella tarda serata di giovedì ha devastato decine di rotoballe di fieno presenti all'esterno di un'azienda agricola di San Vendemiano, al civico 41 di via Fontane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto che hanno avuto il compito di rimettere in sicurezza la zona, spegnendo i focolai che avrebbero potuto riavviare le fiamme. Vista la situazione climatica si ipotizza che il rogo sia di matrice dolosa.