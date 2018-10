Fiamme in azienda, un intossicato: intervengono i vigili del fuoco

Sono intervenute ben cinque squadre dei vigili del fuoco, dai distaccamenti di Conegliano e Treviso, per spegnere un incendio che è divampato alle 12.15 di oggi, mercoledì, all'interno dell'azienda "Modulo industria automazioni", a Zoppè di San Vendemiano, in via dell'Industria. La ditta si occupa di lavorare componenti elettrici che hanno preso fuoco all'interno della struttura provocando un fumo intenso. I danni sono stati fortunatamente limitati. Un 71enne, residente a Castello Roganzuolo, presente nella ditta, è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per una lieve intossicazione.

