Ubriaco portato in Commissariato sradica un monitore e ferisce un agente

SANTA LUCIA DI PIAVE Erano da poco trascorsa le 23 di venerdì sera quando una volante del Commissariato di Conegliano è stata costretta ad intervenire presso il bar Mozart di Santa Lucia di Piave. Ad allertare la polizia alcuni clienti del bar che erano stati molestati e disturbati da un uomo ubriaco. Al momento dell'intervento, l'uomo, un 30enne della zona, ha insultato pesantemente i poliziotti costringendoli a portarlo negli uffici del Commissariato. Qui il malvivente ha sradicato il monitor del pc dell'agente colpendolo poi al volto. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è in attesa del processo per direttissima. Il poliziotto, trasportato al pronto soccorso ha riportato una frattura al naso e trauma al volto con una prognosi di 10 giorni.