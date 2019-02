Infarto fatale mentre lavora al computer, muore magazziniere 40enne

Tragedia nel pomeriggio di domenica a Santa Lucia di Piave, all'interno di un'abitazione di via Silone. Un magazziniere di 40 anni, Michele Messina, è morto a causa di un infarto che lo ha colpito mentre si trovava in camera sua, intento a navigare su internet con il suo computer. A lanciare l'allarme al 118 è stata la madre dell'uomo: la donna, preoccupata perchè lo sentiva in maniera strana, lo ha raggiunto e trovato riverso sulla tastiera, privo di sensi. I medici del Suem hanno a lungo, e purtroppo inutilmente, tentato di rianimare il 40enne.

Il funerale del 40enne sarà celebrato mercoledì 20 febbraio, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Piave. Michele Messina lascia la madre Laura, i fratelli Giacomo e Marco e le cognate Antonella e Sara.