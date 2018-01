Disagi in vista per i viaggiatori: 24 ore di sciopero del personale di Trenitalia

TREVISO Le segreterie regionali Veneto dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast, Orsa, hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della divisione Passeggeri regionale Veneto di Trenitalia. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore dalla mezzanotte alle 21 di domenica 4 febbraio. Sono quindi possibili, per i viaggiatori, disagi dovuti a eventuali disservizi che potrebbero verificarsi per l'assenza del personale.