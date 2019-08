Allarme scippi nella Marca, due colpi nei giorni scorsi ad Arcade e Paese

Continuano purtroppo a susseguirsi nella Marca gli scippi ai danni di donne anziane e meno anziane, a piedi o in bicicletta, vittime di malviventi senza scrupoli. Il primo episodio si è verificato ad Arcade, lungo via Europa, in mattinata. Erano da poco trascorse le 9 del mattino quando una 75enne della zona, transitando in bicicletta, viene avvicinata da uno sconosciuto che le piomba addosso, prende la borsa che lei aveva appoggiato sul cestino della bici, e si dilegua, facendo velocemente perdere le proprie tracce. L'anziana, sconcertata per l'accaduto, non ha potuto far altro che rincasare e recarsi poi presso la caserma dei carabinieri di Nervesa della Battaglia per denunciare l'episodio. Il bottino davvero molto esiguo: nella borsa c'erano solo alcuni documenti d'identità e poche decine di euro in contanti.

Il secondo scippo, l'ultimo in ordine di tempo risale invece a lunedì scorso ed è avvenuto a Paese lungo via Pravato, poco dopo le 12. La vittima, anche in questo caso, è una persona anziana, una donna di circa 79 anni. La pensionata è stata aggredita con le stesse modalità dello scippo avvenuto ad Arcade: mentre stava percorrendo via Pravato in sella alla sua bici, un uomo le si è avvicinato e ha preso la borsa che la donna teneva nel cestino della sua bicicletta. Presa la borsa (anche in questo caso pochi soldi e i documenti) il malvivente è scappato via. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Paese che ora indagano sull'episodio, purtroppo l'ennesimo nel territorio del Comune trevigiano.