«Voglio stare un po' da sola»: 50enne scompare da casa dopo un lutto in famiglia

«Voglio stare un po' da sola». Queste le ultime parole espresse da una 50enne ucraina al suo compagno prima di scomparire nel nulla e rendersi irreperibile da giovedì. A causare il suo volontario allontanamento da casa sarebbe stato un lutto che nei giorni scorsi ha colpito la sua famiglia di origine in Ucraina. La donna, vista per l'ultima volta presso la sua abitazione a Vittorio Veneto, è così scomparsa senza lasciare traccia alcuna. A lanciare l'allarme, nella notte tra venerdì e sabato, è stato il 57enne compagno che, preoccupato dal non avere più notizie della donna, ha allertato i carabinieri che si sono messi subito alla ricerca della 50enne. Fortunatamente però, dopo ore di angoscia, verso le 8.30 di sabato la donna ha chiamato il compagno per avvisarlo che stava bene e che voleva stare ancora un po' da sola, tanto che a quel punto i militari hanno revocato le ricerche sul territorio.

