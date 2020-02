Scompare da casa all'improvviso: ore di apprensione per il 17enne Charles

E' improvvisamente scomparso di casa senza lasciare alcun biglietto e facendo perdere le sue tracce. Si tratta del 17enne Charles Yume Nana, residente a Orsago con la madre 43enne O.K. di origine camerunense. Il giovane, dopo aver terminato le lezioni alla Scuola Media di Parè di Conegliano, non è più rincasato, costringendo la madre a denunciare nel tardo pomeriggio la sua scomparsa ai carabinieri di Cordignano. Alto circa 170 cm, con corporatura normale, è vestito con: giacca a vento di colore blu, blu jeans, scarpe da ginnastica, zaini da scuola di colore nero. Al seguito non ha telefono cellulare e documento d’identità. Sul fatto indagano ora i militari.