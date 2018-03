"Semi di speranza", la biodiversità e sostenibilità insegnata ai più giovani

MOGLIANO Farà tappa alle primarie Verdi quest’anno “Semi di Speranza”, Festa itinerante per lo scambio e dono di semi e saperi, conoscenze, esperienze a difesa della biodiversità, promossa da associazioni del volontariato moglianese e insegnanti dei due Istituti Comprensivi, con il supporto dell’Amministrazione comunale. Dopo l’esordio al Centro sociale e il primo appuntamento, nell’edizione dello scorso anno nel giardino della Primaria G.B. Piranesi, domenica 18 marzo l’appuntamento per bambini, genitori, nonni e amici, è dalle 10 alle 18.00, presso la scuola Verdi.

L’iniziativa mette in sinergia diversi soggetti con idee, creatività, progetti, competenze e speranze che si traducono nella realizzazione di questa giornata dedicata alla biodiversità e all’attenzione all’ambiente. “Questo è un appuntamento con il passato per il futuro, con il quale, grazie all’impegno di tante associazioni, vogliamo far tornare i nostri bambini più a contatto con la natura, per amarla, rispettarla e recuperarla. Il futuro dell’ambiente oggi è nelle nostre mani, ma domani sarà tutto loro, ed è quindi il momento giusto per spargere semi e speranza”, ha commentato il Sindaco Carola Arena.

I veri indiscussi protagonisti sono e saranno sempre i bambini che animeranno una giocosa festa all’insegna della custodia della nostra grande casa comune, la generosa Madre Terra. Quest’anno, oltre all’ormai tradizionale scambio di semi, antichi e riproducibili, di piante che migliorano la fertilità e aiutano api e farfalle, che saranno regalati a chi porterà un lombrico, ci saranno laboratori creativi, giochi sotto i piedi, e saranno realizzate un’oasi per le api e una piccola fattoria con animali da cortile.

“Semi di Speranza” è realizzata con la collaborazione di Amici nel Parco, la Compagnia Zappa e Rastrello, Slow Food Treviso, il progetto “Orti in Condotta”, adottato in tutte le scuole moglianesi. CEIS e SOMS, con il Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto. Essa si inscrive in un più ampio progetto di educazione dei piccoli cittadini moglianesi ai prodotti e alle risorse della terra, così come “Mogliano Mangia Bene”, un percorso di promozione della cultura della buona alimentazione, sempre in collaborazione con Slow Food, insieme a Ulss 9 e associazioni del territorio.