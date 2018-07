Precipita con il parapendio tra i rovi poco dopo il decollo, ferito 50enne

BORSO DEL GRAPPA E' decollato dal rifugio Stella Alpina, a Semondo di Borso del Grappa, con il suo parapendio ma pochi minuti dopo è precipitato finendo tra i rovi. Se l'è cavata con ferite fortunatamente non gravi lo sfortunato protagonista di questo incidente, un 50enne di origini svedesi. L'episodio è avvenuto poco dopo le 12. L'uomo, soccorso dal Suem 118 e dal personale del Soccorso Alpino, è stato trasportato in ospedale a Castelfranco Veneto. Lo straniero non è fortunatamente in pericolo di vita.