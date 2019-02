Senza patente e senza targa scappa dai carabinieri: ventiduenne denunciato

I carabinieri della stazione di Fontanafredda hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente un ventiduenne di Brugnera, nullafacente. Il giovane, lo scorso 13 gennaio alle ore 15:40, in Via delle tecnologie a Fontanafredda alla vista dei carabinieri che gli intimavano l’alt si era dato alla fuga a bordo di una moto marca Suzuki rmz 450 sprovvista di targa identificativa.

Il fuggitivo ha provato a dileguarsi nelle campagne tra Fontanafredda e Porcia fino a quando, tallonato dai carabinieri, ha deciso di abbandonare la moto in una zona fangosa cercando di far perdere le proprie tracce insieme a una diciottenne di Ormelle che si trovava con lui a bordo del mezzo. Alla fine i due ragazzi sono stati raggiunti e fermati dai carabinieri. Il motociclo è stato fatto recuperare da un carro attrezzi. Al giovane, negli uffici della stazione di Fontanafredda sono state contestate violazioni penali ed amministrative che sfiorano gli ottomila euro complessivi. Tra le violazioni commesse: guida senza patente mai conseguita (con l'aggravante della recidiva perché era già stato denunciato nel 2014 dall’aliquota radiomobile di Sacile e, nel 2018, dalla Guardia di finanza di Pordenone), guida di veicolo senza assicurazione, inottemperanza all'ordine di fermarsi, alta velocità, motoveicolo sprovvisto di targa. All'esito degli esami tossicologici il giovane è risultato negativo ad alcol e droghe ma per lui e la sua compagna trevigiana è scattata, inevitabile, la denuncia.