Delitto di Rolle, Sergio Papa condannato all'ergastolo

Sergio Papa è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Rolle in cui hanno perso la vita i coniugi Loris Nicolasi e Annamaria Niola. La sentenza è arrivata nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, dal Tribunale di Treviso.

La sentenza è arrivata dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. Papa, condannato all'ergastolo, dovrà scontare 2 anni in isolamento diurno. La sentenza è stata emessa dal giudice Michele Vitale. Il Pm Romanelli, felicissimo per la sentenza, ha ricevuto i complimenti di tutti i presenti, compresi altri PM e giudici arrivati in aula. Lacrime di gioia per i parenti dei coniugi Nicolasi. Dopo la sentenza Papa è stato subito scortato in carcere. Soddisfatte le richieste avanzate dalla pubblica accusa che aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. 200mila euro il risarcimento stabilito per i familiari delle due vittime. L'avvocato Alessandra Nava, legale difensore di Sergio Papa ha già fatto intendere che ricorrerà in appello. L'avvocato Roberto Quintavalle, legale di Katiuscia Nicolasi, figlia della coppia assissanata, commenta la sentenza con queste parole: «Sono 45 anni che faccio questo mestiere ma un'emozione così non l'avevo mai provata».

Qui sotto il video integrale dell'intervista all'avvocato Quintavalle