Carnevale al capolinea, ultima sfilata di carri allegorici a Sernaglia della Battaglia

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Il periodo di carnevale è terminato ma nel circuito dell'associazione Carnevali di Marca c'è ancora un appuntamento, l'ultimo per l'edizione 2018, con i colori e l'allegria che maschere e carri allegorici sanno portare ai bambini di tutte le età. Domenica 18 febbraio a partire dalle 14.30, nelle strade del centro di Sernaglia della Battaglia, si svolgerà la settantesima sfilata di carri nell'ambito dei festeggiamenti per il patrono San Valentino curati dalla Pro Loco Sernaglia. Si tratta del secondo appuntamento di carnevale sul territorio comunale dopo la sfilata in notturna del 10 febbraio scorso.

Sono nove i gruppi che hanno annunciato la loro presenza alla sfilata di domenica 18, che sarà presentata da Roberto Biz: Comitato Carnevale Selva (tema del carro: Circus du Selva), Carnevale che passione Rossano (Un'emozione senza fine), genitori scuola primaria di Pero (Noi come i Maya), Amici di Quarto d'Altino (Folle amore), gruppo festeggiamenti Sernaglia (Al momento... guardati alle spalle), gruppo parrocchiale Nervesa della Battaglia (Sulle ali della magia), Fon Fierun Corbanese (I cavalieri del drago), Coriandolando per Pieve (Impresa edile Edilfiac) e gruppo Alpini scuola materna di Sernaglia (C'era una volta).

Nel corso della sfilata saranno messi in vendita i biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Per ogni tagliando venduto, l'associazione devolverà 5 centesimi a sostegno di associazioni solidali che le saranno segnalate dagli amministratori locali. Il montepremi della Lotteria 2018 ammonta a 20.000 euro e il primo premio è una Opel Advance Coupé. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà sabato sera 17 marzo nell'oratorio Giovanni Paolo II di San Vendemiano durante il Galà di chiusura dell'edizione 2018.