A Susegana è già ora di Carnevale: domenica pomeriggio la sfilata dei carri mascherati

SUSEGANA E' già tempo di carnevale in provincia di Treviso. Nella giornata di domenica 21 gennaio avranno infatti inizio le prime sfilate di carri mascherati nella Marca. Uno dei primi comuni a partire sarà proprio quello di Susegana che ha dato appuntamento ai suoi cittadini nel primo pomeriggio, alle ore 14, per passare in compagnia un momento di gioia e spensieratezza.

Grazie alla collaborazione tra la Pro Loco della zona, l'amministrazione comunale e l'associazione Carnevali di Marca, grandi e piccini potranno darsi appuntamento nella piazza del paese per assistere alla tradizionale sfilata dei carri mascherati. Uno spettacolo dedicato soprattutto ai bambini e alla loro grande passione per questo particolare periodo dell'anno. Durante tutta la parata sarà attivo uno speciale chiosco dedicato alla vendita di crostoli, frittelle e vin brulè per soddisfare sete e appetito. Un appuntamento da non perdere per iniziare nel migliore dei modi la grande festa del Carnevale.