Fiamme all'ex "Chiari e forti", intervengono i vigili del fuoco

Principio d'incendio nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, nell'area della ex "Chiari e Forti" di via Macello a Silea, da tempo dismessa. A prendere fuoco della carta e del materiale plastico presente in quello che era l'archivio della struttura, uno spazio di circa 35 metri quadrati; per ora è mistero sulle cause. La nube di fumo era ben visibile dalla vicina Treviso-mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Essendo l'archivio non chiuso si ipotizza che qualcuno possa aver lasciato un mozzocone acceso di sigaretta all'interno.