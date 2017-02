Soggiorni climatici per anziani: Liguria, montagna e mare per stare bene e divertirsi

VITTORIO VENETO I soggiorni climatici sono organizzati dal Comune di Vittorio Veneto in collaborazione con il Comune di Tarzo e con il supporto dell’azienda I AM di Vittorio Veneto. Sono riservati esclusivamente agli anziani autosufficienti residenti nei comuni di Vittorio Veneto e di Tarzo che godono di buona salute. Anche quest’anno i soggiorni avranno le seguenti mete: Diano Marina (provincia di Imperia) dal 29 aprile al 14 maggio; Fiera di Primiero (provincia di Trento) dal 15 al 29 giugno e a Rimini in due turni: dal 27 maggio al 11 giugno e dal 1° al 16 settembre. Il soggiorno sarà organizzato per un numero di iscritti non inferiore alle 25 unità. Ad accompagnare il gruppo ci sarà per tutto il tempo della vacanza un animatore esperto.

Chi fosse interessato può chiedere informazioni sui costi e le modalità di iscrizione chiamando il numero di telefono 0438 554217 / 370 3186802 preferibilmente il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19 oppure scrivendo una mail a info@iamvittorioveneto.it. Ogni partecipante dovrà pagare la quota intera del soggiorno direttamente alla struttura Alberghiera ospitante inclusa la tassa di soggiorno, dove prevista. Ogni partecipante oltre al costo del soggiorno contribuirà anche al costo deltrasporto. "I soggiorni sono un importante momento di aggregazione e di socializzazione per le persone che desiderano vivere in modo attivo e positivo il loro tempo libero – dice l’assessore Barbara De Nardi - e contribuisce a migliorare il benessere psicofisico delle persone in quella fascia di età, non a caso l’idea di un turismo accessibile a specifiche categorie sociale, in particolare quella degli anziani, sta assumendo una sempre maggiore valenza, non solo sul paino della solidarietà e del progresso sociale, ma anche della valorizzazione dei contatti umani".

"Con queste iniziative il Comune di Vittorio Veneto vuole contribuire al benessere e ad evitare l’isolamento e la marginalizzazione di una importante parte della cittadinanza che sappiamo attendere con entusiasmo queste settimane di vacanza. Io stessa ogni anno ho modo di constatare andando a trovare i vari gruppi il piacere che hanno di stare insieme facendo molte attività ed escursioni”. Le iscrizioni si effettuano nello Spazio I AM di Via Manin, 88 a Vittorio Veneto (di fronte alla merceria /pellicceria Agnoli) solo nei seguenti giorni e orari:

Diano Marina: 6 e 9 marzo dalle ore 9 alle 12

Rimini 1° turno: 13 e 16 marzo dalle ore 9 alle 12

Fiera di Primiero: 20 e 23 marzo dalle ore 9 alle 12

Rimini 2° turno: 8 e 11 maggio dalle ore 9 alle 12

È prevista anche una giornata di presentazione lunedì 27 febbraio alle ore 10, sempre in via Manin 88, per tutti quelli che sono alla prima esperienza. Documenti sui soggiorni estivi nel sito www.vittorioveneto.gov.it cliccando sul pulsante che rimanda alla sezione dedicata.