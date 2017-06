La comicità va in scena al 51° Stormo per l'Hospice ADVAR

ISTRANA Una comunità solidale: il territorio è sempre più coinvolto nei progetti dell’ADVAR. Per la prima volta il 51° Stormo, dell’aeroporto militare di Istrana, ospita uno spettacolo per l’Hospice “Casa dei gelsi”. E lo fa in grande stile. I comici tornano nel Trevigiano ad esibirsi per l’ADVAR. “E’ come una seconda casa” aveva affermato il simpaticissimo Fausto Solidoro lo scorso febbraio, allora venuto nella nostra cittadina per l’evento al Teatro Comunale, sempre in favore della Onlus.

La nuova ala dell’Hospice “Casa dei gelsi” sarà presumibilmente aperta a fine anno, grazie all’aiuto, in varie forme, dei cittadini. Questa risposta positiva è un forte segnale di come le persone, singolarmente o unite in realtà diverse della nostra Comunità, seguono l’Associazione con profondo affetto, fiducia ed impegno, con il “desiderio di esserci”, di far parte del progetto ADVAR che hanno fatto proprio. Un progetto che ha consentito di assistere - nel 2016 - 335 nuclei familiari a domicilio e di accogliere nell’Hospice 238 persone malate, con un complessivo di più di 50 operatori professionisti e di oltre 300 volontari.

Per la realizzazione dell’evento del 17 giugno è stato fondamentale il supporto dell’Aeronautica Militare e del Comandante del 51° Stormo Colonnello David Morpurgo che ha reso disponibile l’Aeroporto di Istrana: una realtà radicata ed apprezzata nel territorio e sempre più al servizio dei cittadini , non solo per l’assolvimento dei compiti strettamente connessi alla Difesa del Paese, ma anche per supportare iniziative volte a concretizzare dei progetti per la comunità, come nel caso di ULTRASMILE. Dal palco dell’Hangar si susseguiranno, a cominciare da Enrico Bertolino, Giovanni Storti, Max Pisu, il Duo Idea, Marta &Gianluca, Andrea Di Marco, Giorgio Verduci e Fausto Solidoro.

Comandante 51° Stormo Colonnello David Morpurgo

“Quando mi è stata chiesta la disponibilità ad ospitare un evento di questa natura e soprattutto volto ad aiutare concretamente persone meno fortunate, ne ho immediatamente valutato la fattibilità. Sono particolarmente orgoglioso che si sia pensato all’Aeronautica Militare ed al 51° Stormo come cornice per un evento dai nobili fini. Solidarietà e vicinanza ai cittadini sono valori che ben si coniugano con la nostra organizzazione militare ed oggi più che mai ci sentiamo di condividerli con la “marca trevigiana” territorio che da anni ci ospita e con il quale vantiamo un solido rapporto di amicizia. Colgo l’occasione per ringraziare gli artisti per la loro disponibilità ma anche i cittadini, gli Enti Locali, le associazioni ed il mondo dell’imprenditoria. Anche in questa occasione tutti hanno collaborato fattivamente testimoniando ancora una volta vicinanza ed amicizia nei confronti dell’Aeronautica Militare e del 51° Stormo”

Presidente dell’ADVAR Prof.ssa Anna Mancini Rizzotti

“Rinnovo la riconoscenza da parte mia e di tutta l’ADVAR all’Aeronautica Militare ed in particolare al 51° Stormo: ci sentiamo onorati per questa attenzione rivolta a Noi. La cogliamo come un segno di riconoscimento e fiducia, a conferma del rapporto di amicizia e sostegno espletati in tanti modi diversi nel corso degli anni che il Comandante David Morpurgo ha ancor piu’ valorizzato e fatto propri. Un Corpo, quello dell’Aeronautica, caratterizzato da un forte senso di solidarietà, che si esprime al suo interno, ma che si irradia nei confronti della Comunità di cui è parte. Testimonianza di questo anche la provenienza dal 51° Stormo di un volontario pilota, che ha avuto per molti anni un ruolo particolarmente significativo all’interno dell’Associazione, fungendo “da maestro” per tutti Noi. Per tali motivi l’iniziativa ULTRA SMILE ha un rilievo così importante. Il nostro grazie si estende agli artisti che, con una generosità esemplare, giungono ancora una volta a Treviso per dar vita ad uno spettacolo spumeggiante e divertente, tutto all’insegna della solidarietà: per noi dell’ADVAR un segno di stima ed affetto che ci aiuta a proseguire nel completamento dell’ampliamento dell’Hospice Casa dei gelsi”.

Per prenotare il posto all’interno dell’Hangar: www.ultrasmile51.it

Per informazioni:

Tel: 0422 833661

Mail: info@ultrasmile51.it