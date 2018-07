Malore fatale nell'orto: muore 74enne stroncato dal caldo

MONTEBELLUNA Si stava recando nel suo orto per interrare delle piantine di radicchio ma le alte temperature non gli hanno dato scampo e hanno spezzato la vita di Giovanni Dametto, 74enne di Montebelluna - come riporta il Gazzettino di Treviso. Era in pensione da circa sei anni e in passato lavorò all'ospedale San Valentino di Montebelluna. La tragedia è accaduta ieri, giovedì 26 luglio, verso le 17.30. A trovarlo nell'orto ormai senza vita il figlio verso sera. Sul posto oltre ai medici dell'ospedale di Montebelluna anche i carabinieri.