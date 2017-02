Suicidio a Montebelluna: uomo trovato impiccato nel bagno di casa

MONTEBELLUNA Dramma sabato mattina in via dell'Ospedale a Montebelluna. Un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato infatti trovato senza vita all'interno della sua abitazione, impiccato nel bagno di casa. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il Suem 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare.

Ricordiamo che, per chiunque dovesse averne bisogno, esistono dei numeri telefonici di servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico. I principali sono i seguenti:

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.768