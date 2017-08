Orrore nella frazione di Saletto: pensionato si impicca alla ringhiera di casa

BREDA DI PIAVE Ha aspettato le prime luci dell'alba, poi ha legato un cappio alla ringhiera della scala interna della sua abitazione e si è gettato nel vuoto. E' morto così A.G. pensionato settantaduenne residente nella frazione di Saletto, nel comune di Breda di Piave.

A ritrovarlo, nella mattinata di venerdì, è stata la moglie e compagna di una vita, letteralmente sconvolta per quanto accaduto. Un gesto disperato che, al momento, sembra non avere nessuna motivazione apparente. L'uomo infatti, prima di togliersi la vita non ha lasciato ai suoi cari nessun biglietto o specificato alcuna motivazione per giustificare un gesto tanto estremo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem per la rimozione del cadavere, oltre ai carabinieri di Treviso che hanno svolto i primi rilievi del caso e stanno indagando in queste ore per capire cosa possa aver spinto l'uomo a farla finita. Una morte le cui cause, al momento, restano avvolte nel mistero.