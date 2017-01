Superenalotto, nella Marca sfiorato il Jackpot da 76 milioni di euro

GODEGA DI SANT'URBANO Colpo da oltre 41mila euro al SuperEnalotto a Pianzano, in provincia di Treviso: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata nella ricevitoria “Al 5” in via Sant’Urbano 36C. Appena sfiorato il Jackpot, che adesso vale 76 milioni di euro, il settimo nella storia del gioco e il più ricco in palio di tutta Europa. In Veneto il Jackpot non si vede dal 3 febbraio 2015, quando sono stati centrati 4,9 milioni di euro a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, mentre nel 2016 la vincita più alta è stato un 5 da 82 mila euro finito a Verona.