Fallisce il tentativo di suicidio, 50enne rischia il processo

VAZZOLA Tenta il suicidio ma rischia il processo. E' la vicenda quantomeno particolare che si è svolta a Vazzola - come riporta la Tribuna di Treviso. Un 50enne aveva deciso di togliersi la vita sparandosi con una mitragliatrice MP40 in un casolare. L'uomo rimane gravemente ferito ma si salva. Il 50enne finisce in tribunale per utilizzo d'arma da fuoco in luogo pubblico. I fatti risalgono al 2016. Una vicenda che ad anni di distanza avrebbe potuto costare al 50enne fino a tre anni di reclusione, aggravata da porto abusivo d'armi. Ora, a due anni di distanza, il rinvio a giudizio si è concluso con l'assoluzione.