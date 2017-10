Terraglio Est, Unindustria: "Opera strategica per le imprese della zona"

CASIER “Esprimiamo soddisfazione per l'apertura del primo stralcio del Terraglio Est. - afferma il vice presidente di Unindustria Treviso Fiorenzo Corazza - Si tratta di un'opera strategica per le imprese della zona industriale di Dosson, che tanto l’hanno attesa, e che garantisce un adeguato collegamento alla viabilità superiore, in primis al Passante, e che senz'altro avrà una ricaduta positiva sulle attività economiche insediate in una delle più importanti zone industriali della nostra provincia. Non solo. La nuova viabilità potrà fungere da volano per lo sviluppo e la crescita di nuove attività di impresa nell'area. E infatti senz'altro significativo apprendere in questi giorni che nuove imprese stanno trasferendosi o valutando il trasferimento nella zona industriale di Dosson, proprio grazie a questo decisivo intervento infrastrutturale".

"Ci fa piacere sottolineare come il risultato oggi raggiunto - continua Corazza - sia il frutto di una sinergica collaborazione tra le imprese, le loro associazioni di categoria, gli enti locali, a partire dalle Amministrazioni Comunali di Casier e Casale sul Sile, e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Collaborazione che ha consentito di superare gli ostacoli via via incontrati nel corso della realizzazione dell'opera e, da ultimo, di rispettare il termine di consegna fissato per la fine di ottobre (grazie anche al tempestivo intervento di Terna e al supporto di Veneto Strade). Un impegno condiviso, coerente con l’iniziativa di Unindustria Treviso Imprese & Pubblica Amministrazione Alleati per competere”.