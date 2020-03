Toelettatura per cani abusiva: multa da 8mila euro ai titolari

Un negozio di toelettatura abusivo è stato individuato e sanzionato lunedì 2 marzo dal Nucleo di Polizia commerciale del Comando di via Castello d’Amore: l'esercizio si trovava in zona Monigo e lavorava senza alcuna autorizzazione sia per il servizio di pulizia e toelettatura dei cani sia per la vendita di prodotti per animali.

Per questo motivo l'esercizio commerciale è stato sanzionato con due verbali distinti per un totale di 8mila euro. «Si tratta di violazioni di una certa gravità - spiega il comandante della Polizia locale Andrea Gallo - Solo l'autorizzazione sanitaria permette di avere la sicurezza che il servizio venga svolto con tutti i requisiti che possano garantire non solo la salute dell'animale ma anche dei frequentatori. Inoltre, non era mai stata presentata la segnalazione certificata per la vendita». A carico dell'impresa vi sarà anche una segnalazione all'Agenzia delle Entrate in quanto completamente sconosciuta sotto l'aspetto fiscale. «Sono numerosi i servizi del nucleo commerciale finalizzati al controllo delle attività imprenditoriali che non rispettano le normative, soprattutto nei confronti del consumatore finale - sottolinea Gallo - Da gennaio ad oggi sono state chiuse, a seguito dei controlli commerciali, una vineria ed un negozio di alimentari, entrambi abusivi, cui si aggiunge questa terza chiusura. Invitiamo gli utenti a rivolgersi al Comando e alle forze di polizia nel caso in cui si riscontrino nei locali commerciali condizioni igienico-sanitarie precarie o prodotti alimentari scaduti».