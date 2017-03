Toro fugge da un allevamento, scatena il caos sulla Statale e viene abbattuto

CASTELFRANCO VENETO E' finita come peggio non poteva la fuga di un toro da un allevamento del castellano avvenuta nella mattinata di lunedì. L'animale, imbizzarrito, è infatti stato abbattuto da alcuni veterinari lungo la statale che collega Castelfranco Veneto a Vicenza, nei pressi del bowling a Salvarosa, onde evitare potesse causare danni a cose e persone nelle vicinanze. Il toro, che risultava impossibile da catturare, ha inoltre costretto vigili del fuoco e carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, a bloccare interamente la circonvallazione della zona, con notevoli disagi per il traffico.