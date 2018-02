Sicurezza stradale, in arrivo nuovi T-Red a Resana e Vedelago

VEDELAGO/RESANA Le amministrazioni di Vedelago e Resana guardano alla sicurezza. In arrivo negli incroci principali dei due comuni del trevigiano delle nuove telecamere Tred negli incroci principali - come riporta La Tribuna di Treviso. Non solo uno strumento punitivo e sanzionatorio secondo le amministrazioni locali, in quanto saranno dotati anche di display numerico che indicheranno, con un conto alla rovescia, quanto mancherà allo scoccare del verde e del rosso. Gli impianti saranno dotati all'incrocio tra la regionale 53 e la provinciale 19 a Vedelago e lungo la Castellana a Resana.