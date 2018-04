Biglietti scontati per la mostra di Rodin grazie alla nuova iniziativa di Trenitalia

TREVISO E' tutta orientata al sostegno e alla valorizzazione delle grandi mostre d'arte la nuova iniziativa di Trenitalia che, fino a domenica 3 giugno, consentirà a decine di appassionati di visitare a prezzo ridotto la mostra su Rodin allestita al museo di Santa Caterina.

Per beneficiare dell'iniziativa sarà sufficiente presentare alle casse del museo il proprio biglietto o abbonamento del treno, a tariffa regionale o sovraregionale, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Treviso e valido nella giornata di visita alla mostra. L’esposizione, curata da Marco Goldin e organizzata da Linea d’ombra in collaborazione con il Musée Rodin di Parigi, porterà i visitatori-viaggiatori alla scoperta di Auguste Rodin, colui che ha rivoluzionato l’arte del suo tempo diventando il più grande scultore della modernità. Con cinquanta sculture e 23 disegni di Rodin, una scultura di Camille Claudel, un quadro di Monet e uno di Munch, prende vita il racconto appassionante di un artista che, a ragione, è stato definito “l’erede diretto di Michelangelo”. Maggiori informazioni sull'iniziativa si possono trovare consultando i siti www.trenitalia.com e www.lineadombra.it.