Ruba 150 quintali di acciaio, denunciato operaio infedele

TREVIGNANO Negli ultimi sei mesi è riuscito a far sparire, dalla ditta F2 srl di Musano di Trevignano in cui lavorava, 150 quintali di bobine e lamiere in acciaio del valore di oltre 40mila euro. Le indagini dei carabinieri di Montebelluna hanno incastrato un 36enne di Volpago che è stato denunciato per furto continuato. Ad avviare l'indagine erano stati gli stessi titolari dell'azienda, insospettiti da strani ammanchi di materiale, avvenuti in più occasioni e la totale assenza di effrazione al deposito dell'azienda.

I militari hanno accertato che il materiale sottratto, inizialmente era stato custodito in un’azienda agricola del Montello e successivamente portato presso un’azienda di Vedelago, i cui proprietari erano assolutamente ignari della provenienza furtiva. Il materiale è stato reso al legittimo proprietario.