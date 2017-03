Adunata degli Alpini: divieti di sosta in centro storico per imbandierare la città

TREVISO Prosegue a Treviso e nei Comuni limitrofi l’imbandieramento in vista dell’Adunata del Piave (12-14 maggio). Domenica prossima 12 marzo l'operazione coinvolgerà il centro storico del Comune capoluogo e gli alpini, in accordo e con l’autorizzazione dei Vigili Urbani, hanno previsto di intervenire nelle seguenti vie e piazze: Borgo Cavour, Via Canova e Calmaggiore, piazza dei Signori e archi del Palazzo de Trecento, via Cadorna, Largo De Gasperi, via Roma, piazza Vittoria, via D’Annunzio, piazza Pio X, via San Liberale, via Cesare Battisti, piazza Duomo, via Filzi, via Sauro, via Castelmenardo, via Pascoli.

In questo strade domenica non sarà permessa la sosta, dall’inizio delle operazioni (ore 7) fino al termine (massimo ore 14). Man mano che le strade verranno imbandierate i parcheggi saranno resi disponibili. Una trentina gli alpini coinvolti, suddivisi in sei squadre; utilizzeranno lunghe scale ed elevatori meccanici, dunque gli automobilisti dovranno fare attenzione perché la circolazione potrà subire dei rallentamenti. L’operazione tricolore proseguirà domenica 19 marzo e si concluderà verso la fine del mese, con il posizionamento complessivo di 30 mila bandiere, 4 mila delle quali a Treviso centro e periferia. Altri Comuni, oltre Treviso, hanno cominciato ad imbandierare le loro strade: è il caso di Maserada dove il 7 maggio passerà la “Marcia dei cent’anni”, una lunga staffetta dalle sorgenti alle foci del Piave. “Ci scusiamo per il disagio arrecato ai cittadini – dichiarano gli alpini – ma le bandiere contribuiscono a creare il clima di festa in vista dell’Adunata”.