TREVISO "Voglio potermi arrabbiare. Afasia: dalla clinica alla letteratura" a cura della professoressa Chiara Briani della Clinica Neurologica di Padova è il titolo dell’evento che che si terrà il prossimo 13 marzo alle 12.00 presso la Sala Convegni dell'Ospedale Ca' Foncello in occasione della Settimana Mondiale del Cervello. L’evento è organizzato dall’Unità di Neurologia diretta dal dr. Domenico Marco Bonifati. Presso la Neurologia dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso è attiva la Stroke Unit, un’unità specializzata per la cura dell'ictus e il percorso dell'ictus, dal territorio alla riabilitazione. In Stroke Unit vengono ricoverati circa 500 pazienti ogni anno con malattia cerebrovascolare sia di tipo ischemico che emorragico.

“L'afasia è l’incapacità di parlare e di comprendere quello che viene detto – spiega il dr. Bonifati - . E’ presente nel 20-35% dei casi di ictus cerebrale ed è spesso una delle conseguenze più invalidanti. L'ictus cerebrale è la terza causa di morte nei paesi occidentali e la la principale causa di invalidità. In Italia sono stimati oltre 150.000 nuovi casi d’ictus per anno con una previsione di crescita nei prossimi anni in relazione all’aumento dell’età media. L'evento verterà su questo tema, affrontandone le cause, il percorso riabilitativo e le esperienze di vita. Il nome dell’incontro prende spunto da “Voglio potermi arrabbiare”, libro basato su una storia vera”. Durante l’incontro, ci sarà anche la lettura di alcuni brani dell’opera. All’evento parteciperà oltre alla professoressa Chiara Briani e il dr. Bonifati, la dottoressa Serena De Pellegrin, del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova.