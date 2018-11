Lasciato da una donna cinese, trevigiano la perseguita: a processo

"Sei una m..., una donnaccia, ti uccido". Finisce l'amore e iniziano le minacce nella storia tra un trevigiano di 57 anni e una cittadina cinese di 49. Vicenda approdata nelle aule di tribunale a Treviso dopo che la donna ha denunciato l'ex per molestia, minaccia e violenza privata. L'uomo, S.M., residente nel capoluogo, è finito alla sbarra per difendersi dalle accuse della cinese che ha raccontato di essere stata vittima di un vero e proprio incubo dopo la fine del loro rapporto sentimentale.

Fatti che avvengono tra l'aprile del 2016 e il gennaio del 2017 a Treviso. Per la Procura il 57enne, deluso e amareggiato per la conclusione della relazione, avrebbe prima cercato insistentemente di ricucire i rapporti e poi, realizzando di non avere possibilità di riconquistare la ex, sarebbe passato alle minacce. Una valanga di telefonate e sms in cui avrebbe non solo pesantemente insultato la cinese ma sarebbe arrivato anche a minacciarla di morte.