TREVISO In tangenziale a Treviso spuntano due nuovi autovelox, uno sulla carreggiata nord, all'altezza del cavalcavia del Terraglio e il secondo sulla carreggiata sud, dopo l'uscita di Sant'Angelo: in entrambi questi siti erano già presenti dei rilevatori. I nuovi dispositivi, la cui installazione è partita nel pomeriggio di mercoledì, saranno già attivi nel week end. Grazie alle tante multe garantite dai quattro velox (due dei quali sono quelli interessati da questo restyling) già presenti Ca' Sugana ha dunque potuto investire 150mila euro in questa operazione. I dispositivi, muniti di telecamera che leggeranno con precisione le targhe, saranno sempre attivi a differenza dei precedenti che erano accesi alternativamente. Insomma per chi ha il piede pesante sarà impossibile evitare le sanzioni.