Aggredisce a pugni la barista e distrugge il locale: arrestato

TREVISO Aveva chiesto alla barista che venisse riscaldato un pezzo di carne che gli era stato servito al bancone, infilato in uno stecchino. Quando lei si è rifiutata, il cliente, completamente ubriaco, ha preso a pugni la donna e ha devastato il locale. Un vero e proprio raptus quello di un venditore ambulante senegalese, di 30 anni, N.P.M., arrestato dalla polizia e ora in carcere per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce aggravate e danneggiamento aggravato.

Lo sconcertante episodio è avvenuto martedì sera, ale 19.30, all'interno del bar Hollywood di via Feltrina a Treviso. Fatale alla barista, C.H., una 40enne cinese, l'essersi rifiutata di riscaldare un piccolo pezzo di carne che l'africano aveva ordinato. L'uomo di colore, ubriaco, ha dato in escandescenze con insulti, pugni, colpendo la malcapitata al collo (è stata letteralmente infilzata) con lo stecchino e infine distruggendo il mobilio del locale oltre ai bicchieri presenti sul bancone. Il tutto sotto lo sguardo atterrito dei presenti che stavano consumando il classico aperitivo serale.

A contattare il 113 sono stati alcuni dei presenti: sul posto, nell'arco di pochi minuti, sono arrivati due equipaggi delle volanti che, raccolta le testimonianza della 40enne, ancora sotto choc (portata al pronto soccorso del Ca' Foncello e refertata con tre giorni di prognosi), hanno bloccato poco distante il 30enne. Lo straniero, dopo una violenta lotta con i poliziotti, è stato arrestato e portato in Questura. All'interno dello zaino dell'uomo è stata trovata una giacca e undici cinture di vari marchi.