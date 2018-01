Ubriaca aggredisce i clienti di un bar e i carabinieri, arrestata una 29enne

TREVISO Tensione nel tardo pomeriggio di giovedì, poco dopo le 19, all'interno del bar "Alessio", gestito da cittadini cinesi, in via Roma a Treviso. Una cittadina ucraina di 29 anni, completamente ubriaca, ha aggredito alcuni clienti all'interno del locale e i carabinieri, contattati dal barista proprio per calmarne la furia. La straniera, dichiarata in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è stata portata presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposta alle cure del caso. La donna si era resa protagonista di un episodio simile in un locale di Mogliano, alcuni mesi fa. Anche in quel frangente a provocare il suo comportamento poco civile era stato l'alcool.