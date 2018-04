Organizzatori di “Camminare per la Vita” e “Lady Winter Day” all'Istituto di Ricerca Pediatrica

TREVISO Due prime edizioni col botto per “Camminare per la Vita” e “Lady Winter Day”. Per festeggiare i successi delle manifestazioni sportive a favore di Città della Speranza, svoltesi rispettivamente il 16 settembre 2017 a Treviso e il 10 marzo 2018 ad Alleghe, questa settimana gli organizzatori sono stati ricevuti in Istituto di Ricerca Pediatrica. Presente la madrina e prima sostenitrice della doppia iniziativa: l’ex campionessa dello sci mondiale Deborah Compagnoni. Con lei i presidenti dei Comitati provinciali Fisi di Treviso (Roberto Visentin) e Padova (Vanni Ceccarello), la vicepresidente dello Sci Club Mestre (Marta De Manincor), gli organizzatori di “Camminare per la Vita” capitanati da Paolo Ruggiu, gli sponsor e i volontari trevigiani della Fondazione con la coordinatrice e consigliera Antonella Gasparotto.

Gli ospiti sono stati introdotti alla ricerca svolta in IRP grazie agli interventi della direttrice scientifica, prof.ssa Antonella Viola, e dei ricercatori Martina Piccoli, responsabile del Laboratorio di ingegneria tissutale, ed Edoardo Maghin. Il ricavato dei due eventi, infatti, contribuisce a finanziare il dottorato di ricerca di quest’ultimo che si sta occupando della realizzazione di un bioreattore per lo sviluppo di un biotessuto che sia in grado di riparare efficacemente l’ernia diaframmatica congenita, una grave malformazione che colpisce i bambini e che comporta uno sviluppo incompleto del diaframma.

“È stato un vero piacere vedere che cosa si sta facendo in Istituto, visitare i laboratori e ascoltare con quale passione lavorano i ricercatori. Siamo lieti di sostenere questa importante realtà”, ha affermato Deborah Compagnoni. Con l’occasione è stata lanciata la data della seconda edizione di “Camminare per la Vita”: sabato 8 settembre 2018 alle ore 16 a Treviso. L’evento punta a superare le 4mila presenze raggiunte lo scorso anno.