Illustratori del Treviso Comic Book Festival insieme a Novagest per l'ADVAR

TREVISO Anche quest’anno Novagest ha deciso di devolvere la somma destinata ai regali natalizi all’ADVAR, l’associazione che assiste gratuitamente i malati oncologici. Per il calendario 2017 la società leader nel settore della distri­buzione automatica ha scelto la creatività targata Treviso Comic Book Festival, il festival internazionale del fumetto e dell’illustrazione. Illustrazioni originali per ciascuno dei 12 mesi più uno per la cover del calendario, il cui coordinamento editoriale è stato svolto da Ode-On Demand Editions.

Un sostegno diretto alla Casa dei Gelsi, la struttura residenziale che ospita i malati in fase avanza­ta consentendo a loro e alle loro famiglie di superare momenti difficili sentendosi come a casa. Ecco allora, che da penne e pennarelli di Michele Bruttomesso, Paolo Antiga, Claudio Bandoli, Elisa Divi, Tram, Paolo Gallina, Leonardo Sala, Lucia Fioretti, Marica Zottino, Massimo Racozzi, Matteo Cremona, Francesca Riz e Sara Chissalè sono nate le straordinarie tavole che accompagneranno lo svolgersi dell’anno alle porte.