Insulti su Facebook all'ex dipendente, denunciato commerciante trevigiano

NERVI Non avrebbe accettato il licenziamento di un dipendente e per questo motivo avrebbe cominciato a molestarlo telefonicamente, insultandolo pubblicamente su Facebook con alcuni post offensivi, per dirla con un eufemismo. A finire nei guai un 28enne di Treviso, titolare di un esercizio commerciale del capoluogo della Marca. Il giovane è stato denunciato per diffamazione a mezzo internet, molestia e disturbi alla persona, da un 31enne genovese. Quest'ultimo, stanco delle telefonate fastidiose e della gogna pubblica a cui il suo ex datore di lavoro lo aveva sottoposto sui social, si è rivolto ai carabinieri di Nervi (Genova). I militari, al termine delle indagini, hanno provveduto a denunciare il 28enne alla Procura.