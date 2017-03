Contributi europei: sottoscritta convenzione tra Provincia e Parco del Sile

TREVISO Il Presidente della Provincia, Stefano Marcon ed il Presidente dell’Ente Parco Sile, Nicola Torresan, hanno sottoscritto oggi una convenzione per la collaborazione all’espletamento delle procedure inerenti alle gare d’appalto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, legati alla realizzazione degli interventi finanziati dal Progetto Europeo Life Sileliffe.

Quale Stazione Appaltante per la maggior parte dei Comuni trevigiani, la Provincia di Treviso avvierà ed espleterà tutte le fasi dei bandi di gara funzionali alla realizzazione del progetto stesso; il primo importante previsto dal Piano Ambientale del Parco del Sile, per un valore di circa 3 milioni di euro finanziati per il 60% dalla Commissione Europea e che prevede la sua esecuzione svilupparsi per un periodo di circa 3 anni per la realizzazione, più altri 5 anni di salvaguardia.

Riqualificazione degli argini, costituzione dei “letti di frega” per la ripopolazione del temolo (pregiato abitante del Sile), piantumazione di piante planiziali, eradicazione o contenimento di fauna alloctona sono tra gli interventi più significativi che hanno catturato l’attenzione della Commissione intercettando il contributo europeo del progetto con il codice identificativo LIFE14 NAT/it7000809 life sIliffe.