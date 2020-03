Coronavirus: mille contagiati nella Marca, 37 in terapia intensiva

Nell'ultimo bollettino, emesso da Azienda Zero sull'emergenza Coronavirus, non si registrano nuove vittime in provincia di Treviso: la tragica conta dei decessi si arresta, per ora, a quota 66 mentre in tutta la regione sono 192. Aumenta il numero dei contagiati che nella Marca sono 999 (5.505 in Veneto) con un aumento di +20 rispetto a domenica sera. In isolamento volontario ci sono attualmente 2.019 trevigiani (ben 15.376 in tutta la regione).

Al Ca' Foncello di Treviso i ricoverati in area non critica sono 131, 58 a Conegliano, 54 a Vittorio Veneto, 28 a Castelfranco, 21 a Montebelluna, 11 a Oderzo. Stabile la situazione nelle terapie intensive della Marca: i pazienti ricoverati in tutto sono 37 tra cui 20 al Ca' Foncello, 11 a Conegliano e 6 a Montebelluna.