Via ai corsi di lingua della cooperativa "Comunica"

VILLORBA Ripartono a fine febbraio i tradizionali Corsi di Lingue della Cooperativa Comunica, proposti per il 2018 in Inglese, Tedesco e Spagnolo nei locali della sede in Via Galvani a Carità di Villorba. I corsi tenuti da insegnanti qualificati ed esperti (su richiesta si possono organizzare anche corsi dedicati per gruppi) sono sia per Principianti (I e II) che Intermedi (I e II), con una durata complessiva di 21 ore divise in 14 incontri da febbraio a maggio. Ci si iscrive o direttamente presso la sede della Cooperativa Comunica in Via Galvani 21 (orari 9-14, il martedì e giovedì 9-16), o nella sede della Biblioteca Comunale di Villorba. Possibile anche iscriversi on line scaricando il modulo dal sito www.cooperativacomunica.org e inviandolo per e-mail a corsi@cooperativacomunica.org. Il termine ultimo è il 14 febbraio, il costo è di 125 euro per l'intera durata del corso (testi esclusi). Informazioni al 3402873157 e corsi@cooperativacomunica.org.

E CONTINUANO LE RIPETIZIONI AL BUON STUDIO! Continua invece nella sede del Buon Studio in Via Galvani n°29 e nell'ex asilo della parrocchia San Pio X a Treviso (Via Marconi) l'attività pomeridiana di ripetizioni e assistenza compiti in tutte le materie, per alunni dalla scuola primaria fino all'università, con insegnanti di provata esperienza. Info 3420688744