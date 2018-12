Decreto Salvini, doppia espulsione della Questura nel week end

Lo scorso fine settimana, sono stati espulsi e accompagnati alla frontiera per il rimpatrio nei paesi di origine un cittadino marocchino di 41 anni, residente a Spresiano e un cittadino albanese di 42 anni, residente a Motta di Livenza, richiedenti asilo, entrambi condannati per reati in materia di stupefacenti rispettivamente alla pena di anni 4 e di anni 6 di reclusione. Entrambi sono stati segnalati dal Questore alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Treviso, in case al c.d. “Decreto-Salvini”, in tema di Sicurezza.

La normativa prevede che qualora un richiedente asilo venga condannato per gravi reati quale la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore possa intervenire immediatamente, chiedendo la convocazione e la pronuncia in via d’urgenza da parte della Commissione Territoriale Inolre, a partire dall’entrata in vigore del decreto del Ministro, in caso di rigetto della domanda di asilo il cittadino straniero debba essere espulso dal territorio nazionale, anche in pendenza del ricorso contro la decisione . La Commissione Territoriale ha convocato gli stranieri nei giorni immediatamente successivi alla segnalazione e, a seguito del colloquio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o speciale. Il cittadino marocchino, dopo la notifica della decisione della Commissione, è stato trattenuto presso gli uffici di Polizia in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera .