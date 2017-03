Si finge avvocatessa: a processo per esercizio abusivo della professione

TREVISO Esercizio abusivo della professione: questa l'accusa da cui dovrà difendersi una 51enne di Dolo che da quasi vent'anni si finge avvocatessa, motivo per cui sono stati già diversi i procedimenti a suo carico in altre province del Veneto. L'episodio contestato dalla Procura di Treviso alla donna riguarda la denuncia di un'azienda di Castelfranco che si era rivolta al finto legale per una procedura di ingiunzione di pagamento. La stessa ditta, scoperta l'assenza del titolo della presunta avvocatessa, si è rivolta alla Procura. Il processo a suo carico si è aperto nella giornata di oggi, giovedì. La 51enne è già ben nota ai tribunali veneziani: dopo la laurea in giurisprudenza, durante il praticantato, millantava di essere già un avvocato. Arrivarono le prime denunce e così, quando la donna supera l'esame di abilitazione, l'Ordine degli avvocati prima le nega l'iscrizione e poi procede alla sua radiazione.