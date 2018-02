Domenica 11 febbraio si conclude la rassegna “Parliamo d’organi”

TREVISO Domenica 11 febbraio 2018 alle ore 16.00, nella chiesa di Santa Caterina a Treviso (Musei Civici - piazzetta M. Botter 1), si terrà il secondo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri Parliamo d'organi, dedicato alla conoscenza dell'organo a canne e del suo ricco repertorio musicale, a cura del maestro Roberto Brisotto e del presidente dell’Associazione Claudio De Nardo. Tema dell'incontro, dal taglio divulgativo e condotto con l'ausilio di audio e video, sarà Lo sviluppo dell’organo italiano: Antegnati, Callido, Serassi, un percorso affascinante fra i gioielli dell’arte organaria italiana dal Rinascimento all'Ottocento, con particolare riferimento agli strumenti della città di Treviso e della sua provincia.

Protagonisti indiscussi saranno i maestri della Scuola organaria veneta settecentesca: da Gaetano Callido, di cui in città si conservano i capolavori di San Nicolò, San Gaetano, San Gregorio e Sant’Ambrogio di Fiera, a Pietro Nacchini, costruttore del meraviglioso strumento della chiesa di Santa Croce nel complesso dell’Ospedale vecchio di Santa Maria dei Battuti. Si accennerà inoltre al prezioso Serassi di Sant'Agostino, sempre a Treviso, ideale per il repertorio organistico dell'Ottocento italiano. Ingresso libero

Roberto Brisotto si è diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica al Conservatorio Pollini di Padova; si è poi laureato in Composizione corale e Direzione di coro presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Ha al suo attivo oltre 400 concerti, in Italia e all’estero. Ha vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali. Da febbraio 2017 è Direttore della Cappella Civica di Trieste. Antiqua Vox è un'associazione culturale trevigiana senza scopo di lucro nata inizialmente per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’organo a canne, ma aperta più in generale alla promozione della musica antica nel territorio.