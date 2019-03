Blitz antidroga al "Giorgi-Fermi": marijuana nascosta nel laboratorio

Operazione antidroga dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, sabato scorso, all'interno dell'istituto "Fermi-Giorgi" di via delle Medaglie d'oro, a San Lazzaro. I militari, con l'aiuto della polizia locale e dell'unità cinofila, hanno ritrovato all'interno di uno dei laboratori un sacchetto di sacchetto di plastica con all'interno 120 grammi di marijuana. L'involucro era incastrato tra due armadi. Impossibile per ora stabilire quando la sostanza, posta ora sotto sequestro, sia stata occultata nel laboratorio, utilizzato come nascondiglio. Le indagini sono ora in corso per cercare di dare un volto ed un nome al pusher (anche se non è possibile escludere che ci siano più persone coinvolte) che ha architettato questo piccolo "traffico" scolastico.